РАО "ЕЭС" снова зафиксировало повешение электропотребления во Владимирской области

4 Окт. 11:38 2018-10-04T11:38:24+03:00

По сравнению с сентябрем 2017-ого он вырос на 0,3%

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Филиал АО "СО ЕЭС" сообщает о повышении электропотребления во Владимирской области. По сравнению с сентябрем прошлого года он повысился на 0,3%.

Обычно повышение уровня электропотребления связывается с более высокой производительностью местных предприятий. Однако незначительный рост потребления электричества в сентябре мог быть связан с наступлением холодов и повальным использованием отопительной техники.