В Юрьев-Польском парень обокрал москвича

4 Окт. 11:16 2018-10-04T11:16:28+03:00

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24-летний житель Юрьев-Польского предстанет перед судом. Парень обвиняется в краже.

На сайте областного МВД сообщается, что в августе 2018 года обвиняемый взломал дверь хозпостройки и утащил мотоблок. Собственник, 36-летний москвич, оценил ущерб в 49 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали спустя два дня. Он рассказал, что помогал москвичу по хозяйству за деньги. После последней работы парню показалось, что ему заплатили мало. Компенсировать недостающее он решил мотоблоком. Украденное изъято и возвращено владельцу.