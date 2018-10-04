В Покрове на трассе М-7 столкнулось три автомобиля

4 Окт. 10:32 2018-10-04T10:32:56+03:00

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Ранним утром 4 октября в Покрове произошла крупная авария. На трассе М-7 столкнулись три автомобиля.

По предварительной информации областного ГИБДД, 59-летний водитель KIA не выбрал дистанцию и догнал Opel. От удара KIA отбросило вправо на стоящий грузовик MAN с полуприцепом. На фото видно, что легковушка сильно повреждена, права часть машины смята почти полностью. В аварии никто не погиб, а 39-летняя пассажирка KIA получила сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и множественные переломы лобных костей черепа.