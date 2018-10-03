Лагерь "Олимп" приглашает владимирских детей на осеннюю смену

3 Окт. 18:38 2018-10-03T18:38:41+03:00

Родители заплатят всего 20 процентов от полной стоимости путевки - 1680 рублей.

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Спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп» приглашает на осеннюю смену с 28 октября по 3 ноября. Отапливаемые корпуса, комфортные условия, интересная программа ждут школьников в возрасте от 7 до 17 лет.

В основе осенней смены - сюжетно-ролевая игра "Нетландия". Это мини-общество с работой и увлечениями, где будет действовать своя валюта. Центром всего будет облачный сервис. В игре детей обучат финансовой грамотности и работе в команде.

Управление образования Владимира выделяет средства на компенсацию путевок. Так что родители заплатят всего 20 процентов от полной стоимости путевки - 1680 рублей (полная стоимость путевки - 8400 рублей)