Лагерь "Олимп" приглашает владимирских детей на осеннюю смену
Спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп» приглашает на осеннюю смену с 28 октября по 3 ноября. Отапливаемые корпуса, комфортные условия, интересная программа ждут школьников в возрасте от 7 до 17 лет.
В основе осенней смены - сюжетно-ролевая игра "Нетландия". Это мини-общество с работой и увлечениями, где будет действовать своя валюта. Центром всего будет облачный сервис. В игре детей обучат финансовой грамотности и работе в команде.
Управление образования Владимира выделяет средства на компенсацию путевок. Так что родители заплатят всего 20 процентов от полной стоимости путевки - 1680 рублей (полная стоимость путевки - 8400 рублей)