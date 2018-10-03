Заблудившуюся в Александровских лесах пенсионерку нашли
С женщиной все в порядке
Изменить размер текста:
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили, что пропавшая в александровских лесах женщина найдена. Напомним, 75-летняя пенсионерка ушла 2 октября за грибами и не вернулась домой.
В поиске приняли участие 23 человека, в том числе 3 сотрудника аварийно-спасательного формирования Александровского района, 12 сотрудников полиции, 1 сотрудник ГИБДД.
С женщиной все в порядке, она уже дома и чувствует себя нормально.