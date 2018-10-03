В Петушинском районе откроют памятник воинам-ополченцам

3 Окт. 18:08 2018-10-03T18:08:49+03:00

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4 октября откроют обелиск воинам-ополченцам Петушинского района. Он появится на территории местного промышленно-гуманитарного колледжа.

В сентябре прошлого года в этом учебном заведении прошёл урок мужества, посвящённый подвигу петушинских ополченцев в годы Великой Отечественной войны. Потрясенные услышанным, студенты решили создать свой поисковый отряд.

На первом его собрании были определены три главных направления работы: поиск земляков по книге Памяти о воинах-ополченцах Петушинского района, уход за памятниками землякам, погибшим в Великой Отечественной войне и в локальных конфликтах, и создание памятника воинам-ополченцам Петушинского района.

Разработка дизайн-проекта и создание памятника осуществлялись при непосредственном участии студентов колледжа.