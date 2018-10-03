Бывший муромский тренер несколько месяцев сексуально домогался до 12-летней воспитанницы

3 Окт. 17:54 2018-10-03T17:54:50+03:00

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Бывшего муромского тренера муниципального учреждения осудили за сексуальные преступления в отношении малолетней. 43-летний мужчина несколько месяцев сексуально домогался до своей 12-летней воспитанницы.

Установлено, что мужчина несколько месяцев 2017 года вызывал под надуманными предлогами девочку в тренерскую комнату, где и подвергал ребенка домогательствам. Девочка всерьез воспринимала угрозы тренера выгнать ее из секции за непослушание и никому ничего не рассказывала. Мама девочки обратилась в полицию только после того, как вскрылась телефонная переписка тренера с воспитанницей.

Мужчину осудили на 12,5 лет исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. После отбытия срока мужчина не сможет заниматься педагогической деятельностью три года. В спортивном центре была проведена внеплановая проверка, ответственные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.