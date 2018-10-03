В Кольчугине мошенница собирала деньги на операцию ребенку
Женщина с мая 2017 года по март 2018 совершила четыре мошенничества с причинением значительного ущерба потерпевшим и одну кражу денег. Общая сумма составила более 200 тысяч рублей.
Трижды в качестве предлога для получения денег от потерпевших она говорила, что ее ребенку нужна операция.
От одной потерпевшей были получены не только наличные 177 тысяч рублей, мошенница также воспользовалась ее картой и расплатилась за товар в нескольких магазинах на 14 тысяч рублей.
В другом случае она решила не придумывать историю с ребенком, а просто заняла деньги на покупку дома.
Как следует из обвинительного заключения,женщина неоднократно была судима за совершение аналогичных преступлений.