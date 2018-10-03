Во Владимирской области стартовал отопительный сезон

3 Окт. 16:44 2018-10-03T16:45:26+03:00

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В большинстве территорий Владимирской области отопительный сезон стартовал еще в конце сентября. Однако, по данным пресс-службы администрации Владимирской области, отопление в некоторых домах дадут только 4 ноября.

В 2018 году из областного бюджета направлено около 140 млн рублей на модернизацию объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках госпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области на 2017-2019 годы».

В плановом порядке продолжается реконструкция котельной в селе Ворша Собинского района, в частности, там завершаются мероприятия по обвязке котлов. Запуск котельной запланирован на 9 ноября.

В городе Кольчугино так же в соответствии с графиком до 8 ноября должны быть завершена реконструкция магистральной тепловой сети на ул. Металлистов.