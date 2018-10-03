В Судогодском районе парень украл телефон у коллеги

3 Окт. 16:22 2018-10-03T16:22:42+03:00

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В Судогодском районе 18-летний парень попался на краже. Он обворовал своего 19-летнего коллегу.

На сайте областного МВД сообщается, что парни работали вместе на стройке. Владелец мобильника отложил телефон подальше во время работы, чтобы не разбить его. Подозреваемый, заметив это, стащил телефон. Пострадавший обратился в полицию и оценил ущерб в 10 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемого, который сознался в краже. На парня заведено уголовное дело.