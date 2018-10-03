2018-10-03T15:58:51+03:00
Общество

Владимирский филиал «Т Плюс» завершил монтаж тепловой сети на территории Красного Креста

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Владимирский филиал «Т Плюс» завершил монтажные работы на тепловой сети в районе городской клинической больницы скорой медицинской помощи. В ходе реконструкции было переложено более километра трубопроводов, в том числе 800 метров тепловой сети наружной прокладки, проходившей по территории заведения, выполнено в подземном варианте. Стоимость проекта составит 16 млн рублей.

Специалистам подрядной организации предстоит восстановить более 1200 м² газонов и заасфальтировать 900 м² дорог и тротуаров, а также высадить 14 кустарников. Во время ремонтных работ горячее водоснабжение осуществлялось по действующей теплосети. Отключения носили краткосрочный характер и производились только на время технологических переврезок. При реконструкции традиционно использовались стальные трубы в пенополиуретановой изоляции с системой контроля влажности для точного определения места возможного повреждения.

В связи с началом отопительного сезона энергетики «Т Плюс» напоминают населению, особенно детям и подросткам, об элементарных правилах поведения вблизи объектов коммунального хозяйства. В отопительный период, когда поддерживается высокая температура теплоносителя, любая невнимательность и неосторожность может привести к трагическим последствиям. Компания также просит водителей избегать проезда и стоянки на тепловых камерах, люках, колодцах вне проезжей части улицы, а водителей крупногабаритного транспорта быть внимательными при проезде над наружными трубопроводами, особенно на придомовых территориях.

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