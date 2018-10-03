Пьяная муромлянка за рулем попыталась откупиться от полиции за 5 тысяч рублей

3 Окт. 14:54 2018-10-03T14:54:57+03:00

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На 38-летнюю муромлянку заведено уголовное дело. Женщина попалась за рулем пьяной и пыталась дать взятку госавтоинспекторам.

Как сообщается на сайте областного МВД, автомобиль под управлением муромлянки патруль ДПС остановил в середине сентября 2018 года. Женщина была пьяна, что подтвердил специальный прибор. Полицейские пригласили водителя в служебный автомобиль для составления протокола. Женщина пожелала избежать ответственности и предложила инспекторам пять тысяч рублей. Инспекторы предупредили, что взяточничество преследуется по закону, но муромлянка все равно положила купюру между передними сиденьями служебного авто. Полицейские сообщили о произошедшем в дежурную часть. На женщину заведено уголовное дело за мелкое взяточничество.