В Юрьев-Польском 18-летний парень ограбил прохожего
Он ударил потерпевшего и выхватил у него сумку
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В Юрьев-Польском перед судом предстанет 18-летний парень. Он обвиняется в грабеже.
Как сообщается на сайте областного МВД, парень в августе 2018 года напал на 35-летнего мужчину. Ударив его, обвиняемый выхватил сумку и убежал. Потерпевший обратился в полицию и оценил ущерб в 14 тысяч рублей.
Парня задержали через несколько дней. Подозреваемый сознался в преступлении и рассказал, что все награбленное собирался продать, но не успел. Имущество возвращено владельцу.