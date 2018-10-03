В Юрьев-Польском 18-летний парень ограбил прохожего

3 Окт. 14:45 2018-10-03T14:45:30+03:00

Он ударил потерпевшего и выхватил у него сумку

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В Юрьев-Польском перед судом предстанет 18-летний парень. Он обвиняется в грабеже.

Как сообщается на сайте областного МВД, парень в августе 2018 года напал на 35-летнего мужчину. Ударив его, обвиняемый выхватил сумку и убежал. Потерпевший обратился в полицию и оценил ущерб в 14 тысяч рублей.

Парня задержали через несколько дней. Подозреваемый сознался в преступлении и рассказал, что все награбленное собирался продать, но не успел. Имущество возвращено владельцу.