Жительница Александровского района ушла за грибами и не вернулась
Сейчас женщину ищут волонтеры "Лизы Алерт"
фото с сайта "Лизы Алерт"
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Жительница деревни Воскресенское Александровского района 2 октября ушла в лес за грибами и не вернулась.
75-летняя женщина была одета в красную куртку, светлые джинсы, светлые кроссовки и серую шапку. При себе у пенсионерки была корзинка. Приметы: рост 162 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза серые.
К поискам подключились волонтеры "Лизы Алерт". Желающие помочь могут позвонить координатору отряда по телефону 8-920-934-30-71.