Жительница Александровского района ушла за грибами и не вернулась

3 Окт. 13:05 2018-10-03T13:06:00+03:00

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Жительница деревни Воскресенское Александровского района 2 октября ушла в лес за грибами и не вернулась.

75-летняя женщина была одета в красную куртку, светлые джинсы, светлые кроссовки и серую шапку. При себе у пенсионерки была корзинка. Приметы: рост 162 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза серые.

К поискам подключились волонтеры "Лизы Алерт". Желающие помочь могут позвонить координатору отряда по телефону 8-920-934-30-71.