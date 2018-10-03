Паровоз из Александрова превратился в новый памятник Смоленска

3 Окт. 12:44 2018-10-03T12:45:52+03:00

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Паровоз Л-3127 из Александрова стал новой достопримечательностью Смоленска. Как сообщает интернет-портал "Призыв ТВ", его установили накануне в сквере Памяти железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Памятник представляет собой кабину локомотива, в которой установлен муляж машиниста. Локомотив долгое время стоял на станции Александрова. Три года назад его собирались установить в Брянске. Однако городу паровоз не понадобился и тогда его доставили в Смоленск.

Паровоз Л-3127 был выпущен в 1953 году на Ворошиловградском (Луганском) заводе. В этом году локомотиву исполняется 65 лет.