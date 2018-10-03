2018-10-03T12:26:24+03:00
Общество

Опыт раздельного сбора мусора во Владимире признали одним из лучших в стране

И включили его в сборник лучших практик
Алексей СУХОВ
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Опыт Владимира по налаживанию раздельного сбора отходов и развитию переработки включен в сборник “Как превратить мусор в пользу?”, где собраны 10 лучших российских практик по внедрению раздельного сбора в России на общегородском уровне. Сборник был составлен в рамках всероссийского проекта “Экодвор”.

Раздельный сбор отходов во Владимире инициировала компания “Спецтранс” в 2014 году. Сейчас в городе установлено 370 контейнеров для раздельного сбора отходов, 70% владимирцев имеют доступ к ним в шаговои доступности. Принимаемые фракции: пластик (почти все виды, исключая композитные), стекло, картон, одежда, металл, резина, батареи ки.

Ежегодно в переработку отправляется около 950 тонн вторсырья. Из собранного пластика изготавливают пленку и полимерпесчаную плитку, которая используется для отмостки.

Помимо горожан раздельным сбором занимается примерно половина предприятий и компаний Владимира. Сетки для сбора пластика установили более 50 компании города.

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