Владимирская спортсменка вошла в десятку лучших гимнасток России

3 Окт. 12:12 2018-10-03T12:13:12+03:00

В ближайшие дни она отправится в Рязань на всероссийские соревнования «Юные гимнастки».

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По итогам всероссийских отборочных соревнований «Призы заслуженного мастера спорта Ирины Чащиной» воспитанница СДЮСШОР № 5 по художественной гимнастике города Владимира Ксения Субботина вошла в десятку лучших спортсменок 2006-2007 годов рождения. В ближайшие дни она отправится в Рязань на всероссийские соревнования «Юные гимнастки».

Среди участниц этих же соревнований 2008 года рождения успешно выступила владимирская спортсменка Анна Николаева, которая завоевала серебряную медаль в многоборье.

Удача улыбнулась и сборной команде Владимирской области по программе 1 разряда в групповых упражнениях: Ксения Субботина, Мария Куц, Юлия Цибикова, Александра Абашкина, Юлия Захарова и Юлия Городилова заняли второе место.

Тренерами девочек являются Светлана Кагарлицкая и Анастасия Савватеева-Субботина.