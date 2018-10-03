Владимирская спортсменка вошла в десятку лучших гимнасток России
По итогам всероссийских отборочных соревнований «Призы заслуженного мастера спорта Ирины Чащиной» воспитанница СДЮСШОР № 5 по художественной гимнастике города Владимира Ксения Субботина вошла в десятку лучших спортсменок 2006-2007 годов рождения. В ближайшие дни она отправится в Рязань на всероссийские соревнования «Юные гимнастки».
Среди участниц этих же соревнований 2008 года рождения успешно выступила владимирская спортсменка Анна Николаева, которая завоевала серебряную медаль в многоборье.
Удача улыбнулась и сборной команде Владимирской области по программе 1 разряда в групповых упражнениях: Ксения Субботина, Мария Куц, Юлия Цибикова, Александра Абашкина, Юлия Захарова и Юлия Городилова заняли второе место.
Тренерами девочек являются Светлана Кагарлицкая и Анастасия Савватеева-Субботина.