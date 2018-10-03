2018-10-03T12:33:53+03:00
Общество

В "Крейсере" эвакуировали людей, чтобы потушить условный пожар

Во Владимире прошли учения по гражданской обороне
Валерия Рудометова
Поделиться:
..Фото: Валерия Рудометова
Изменить размер текста:

Во Владимире прошел заключительный этап Всероссийской тренировки по гражданской обороне, задача которой проверить готовность всех служб к действиям по ликвидации ЧС.

Условный пожар.Валерия Рудометова

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

- Сегодня в рамках проведения учений в ТЦ "Крейсер" мы отрабатывали действия по эвакуации персонала и посетителей, слаженность пожарных подразделений по прибытию, прокладке рукавных линий, по спасению людей. В здании "находилось" две тысячи человек, из них 75 "пострадавших", - отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области(по государственной противопожарной службе, полковник Павел Литов.

Как на настоящий пожар приехали полиция, ГИБДД, чтобы ограничить движение машин, "скорая", водоканал и представители администрации города. На парковке был огранизован штаб.

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

Система оповещения сработала вовремя, все двери были открыты для выхода посетителей. На "пожаре" 1 этажа, площадь которого "составила" 600 квадратных метров, работали 12 единиц техники и 40 человек личного состава. Были привлечены и новобранцы.

- Первоначально пожарные занимались спасением людей, передавали их в "скорую помощь", а дальше они приступили к "тушению" и осмотрам соседних помещений. Работало шесть звеньев газодымозащитной службы (ГДЗС). В целом, можно дать хорошую оценку, - подвел итог полковник Павел Литов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вязниковском районе двое мужчин украли 8 рулонов сена
"Бигавтотранс" сократит сто человек
Алису Абрамову уволили с поста главы комитета молодежной политики администрации Владимирской области
Место губернатора Сипягина в ЗС Владимирской области занял Алексей Щетков
Жителя Струнино подозревают в убийстве продавца круглосуточного магазина
Владимирский филиал «Т Плюс» завершил монтаж тепловой сети в районе Октябрьского проспекта
Пресс-секретарем губернатора Владимирской области стала Ольга Петрова
В праздник Покрова в областной филармонии зазвучат гусли и дудук
Юных владимирцев приглашают вспомнить о приключениях Пиноккио
Владимирский театр драмы готовится к премьере
Владимирское "Торпедо" встретится с командой-новичком из Ленинградской области
В "Крейсере" ликвидировали пожар
Владимирский бизнес получил безлимитный мобильный интернет
Губернатор Владимирской области наградил жителей региона медалью и почетным знаком
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить покупки с «Авито»
Владимирский филиал «Т Плюс» подарил жителям Юрьевца новую детскую площадку
Во Владимирской области задержали "бухгалтера" террористов
Региональное отделение "Единой России" возглавил Владимир Киселев
УФСИН: заключенные во Владимирском централе не вскрывали себе вены
В Александровском районе сгорел строящийся дом
Фермер из Судогды может выиграть миллион рублей
Ледовый дворец "Владимир" открывает свои двери для любителей покататься на коньках
В Вязниковском районе на М-7 столкнулись четыре машины, включая автобус
В Радужном из-за угрозы аварии отключили газ
Причину смерти погибшей 16-летней ковровчанки под поездом установит экспертиза
19-летняя жительница Александрова жестоко зарезала 77-летнюю бабушку своего друга
Во Владимир привезут ковчег с частицей мощей святителя Луки
Владимирская спортсменка стала третьей в общем зачете Кубка мира по спортивному ориентированию