В "Крейсере" эвакуировали людей, чтобы потушить условный пожар

3 Окт. 11:31 2018-10-03T12:33:53+03:00

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Во Владимире прошел заключительный этап Всероссийской тренировки по гражданской обороне, задача которой проверить готовность всех служб к действиям по ликвидации ЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/671499" frameborder="0"></iframe> Условный пожар.Валерия Рудометова

- Сегодня в рамках проведения учений в ТЦ "Крейсер" мы отрабатывали действия по эвакуации персонала и посетителей, слаженность пожарных подразделений по прибытию, прокладке рукавных линий, по спасению людей. В здании "находилось" две тысячи человек, из них 75 "пострадавших", - отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области(по государственной противопожарной службе, полковник Павел Литов.

Как на настоящий пожар приехали полиция, ГИБДД, чтобы ограничить движение машин, "скорая", водоканал и представители администрации города. На парковке был огранизован штаб.

Система оповещения сработала вовремя, все двери были открыты для выхода посетителей. На "пожаре" 1 этажа, площадь которого "составила" 600 квадратных метров, работали 12 единиц техники и 40 человек личного состава. Были привлечены и новобранцы.

- Первоначально пожарные занимались спасением людей, передавали их в "скорую помощь", а дальше они приступили к "тушению" и осмотрам соседних помещений. Работало шесть звеньев газодымозащитной службы (ГДЗС). В целом, можно дать хорошую оценку, - подвел итог полковник Павел Литов.