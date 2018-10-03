Владимирский автобус № 18 уберут с Дубровы и пустят на Балакирева
Маршрут выставлен на торги
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Администрация города Владимира выставила на торги автобусный маршрут № 18С. Судя по конкурсной документации, уже совсем скоро автобус сменит конечную остановку и поедет на улицу Балакирева. При этом он будет ездить через ДТЮ.
При этом, на торги не выставлен маршрут № 31, который сейчас обеспечивает транспортную доступность района улицы Балакирева.
Ранее администрация города Владимира выставила на торги маршруты № 11С, 14, 25, 26 и 28. Их после ухода с транспортного рынка оставит после себя компания "БигАвтоТранс".