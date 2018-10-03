В Селивановском районе полицейский отряд спецназа задержал наркодилера

3 Окт. 10:13 2018-10-03T10:14:12+03:00

В Камешковском районе полицейские задержали еще одного продавца наркотиков

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В двух районах Владимирской области полицейские задержали мужчин, подозреваемых в продаже наркотиков. В одном случае пришлось задействовать отряд специального назначения.

Как сообщает областное МВД, в Красной Горбатке силовую поддержку полицейским оказал отряд специального назначения «Гром». Силовики задержали 43-летнего мужчину. В его доме нашли 261 грамм маковой соломки, 768 граммов марихуаны, а на участке у подозреваемого росло 35 кустов конопли.

А Камешковском районе задержали 28-летнего парня. В его доме нашли почти два килограмма конопли (36 кустов), 23,4 граммов марихуаны, 23,5 граммов частей конопли. На мужчин заведены уголовные дела, подозреваемые взяты под стражу.