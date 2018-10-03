Победивший владимирское «Торпедо» клуб оштрафован на 50 тысяч рублей

3 Окт. 09:36 2018-10-03T09:36:43+03:00

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Соперник владимирского «Торпедо» футбольный клуб «Долгопрудный» решением комиссии оштрафован на 50 тысяч рублей. Команда наказана за игру не внесенного в протокол футболиста.

Игра состоялась 2 сентября. Владимирцы потерпели первое и пока единственное поражение в сезоне со счетом 3:1. Но при этом за соперников сыграл футболист под номером 23, не внесенный в протокол матча. «Торпедо» обратилось в контрольно-дисциплинарный комитет с просьбой засчитать «Долгопрудному» техническое поражение со счетом 3:0, но счет матча остался без изменений.