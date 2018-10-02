2018-10-02T18:59:00+03:00
Общество

Владимирские школьники вышли в финал международных соревнований "Кванториада-2018"

Финал пройдет в московском выставочном центре «Манеж» в первой декаде декабря
Алексей СУХОВ
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Проект учащихся Владимирского технопарка «Кванториум-33» поборется за победу в международном конкурсе инженерных детских команд «Кванториада-2018», который проводит Министерство просвещения России и Фонд новых форм развития образования.

Наши ребята разработали прототип электронного поводыря - специального устройства, которое должно сообщать человеку, лишенному зрения или с частичной потерей зрения, о том, что за предметы перед ним, какого они цвета, и как эти предметы лучше обойти.

Авторы проекта - Диана Юнусова, Мария Балашова, Алина Беркалова, Михаил Сентюрев, Андрей Курносов, Константин Игнаков и их наставники Александра Лычагина и Юрий Монахов - с нетерпением ожидают очного финального этапа. Там их разработку будут оценивать эксперты-практики, к тому же соревноваться владимирские школьники будут с ребятами из других регионов и стран.

Финал пройдет в московском выставочном центре «Манеж» в первой декаде декабря.

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