Ковровская спортсменка пожала руку "Терминатору"

2 Окт. 18:51 2018-10-02T18:51:15+03:00

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Ковровчанка Инна Филимонова выступила на фестивале «Арнольд Классик Европа», который проходил в Барселоне с 28 по 30 сентября. Неожиданно для всех участников на фестиваль приехал его главны организатор Арнольд Шварценеггер.

- Когда он приехал, как раз шли соревнования по пауэрлифтингу. Объявили, что он идёт в нашу зону. Все спортсмены просто сбежались на него посмотреть. Было не протолкнуться! Арнольда окружала охрана. Просто так к нему нельзя было подойти, не говоря уже о том, чтобы сфотографироваться. Поэтому меня Шварценеггеру представил президент международной федерации. Мне Арнольд пожал руку, и мы с ним сфотографировались, - цитирует Инну Филимонову интернет-портал "Призыв ТВ".

Встреча со звездой вдохновила спортсменку и волевым усилием она смогла занять третье место, хотя шла шестой.

Спортсменка добавила, что Арнольд Шварценеггер со всеми участниками был очень доброжелателен и для своих лет выглядит очень хорошо.