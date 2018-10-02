Во Владимире офисный склад тушили 15 пожарных

2 Окт. 17:34 2018-10-02T17:34:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В 14.46 2 октября пожарным сообщили о загорании офисного здания во Владимире, на ул. Промышленный проезд, д.20Б. Первое подразделение было на месте уже через 4 минуты, а через 7 пожарные устранили открытое горение. Полностью пожар удалось потушить лишь в 15.45. Общая площадь - 10 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет.

К ликвидации последствий пожара привлекались 4 единицы техники, 15 человек.