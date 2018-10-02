Во Владимирской области прошел второй день тренировок по гражданской обороне

2 Окт. 17:12 2018-10-02T17:12:37+03:00

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Во Владимирской области вторые сутки идут всероссийские учения по гражданской обороне. Во второй день тренировок проводилось практическое выполнение мероприятий.

По легенде в Меленковском районе оборвались линии электропередач, без света осталось более 2,5 тысяч человек, котельные прекратили подачу тепла. Условная ЧС отрабатывалась у Сокола Суздальского района. Были привлечены необходимые подразделения, развернут городок жизнеобеспечения для эвакуированных людей.

Во Владимире на предприятии произошел условный взрыв, в окружающую среду выбросились аварийно-химически-опасные вещества. Облако вещество распространялось, потребовалась эвакуация из зоны возможного заражения. Спасатели потушили пожар и ликвидировали последствия ЧС. Оперативные группы выехали в безопасные районы, установлены посты радиационного, химического и биологического наблюдения, пункты выдачи средств индивидуальной защиты, санитарно-эвакуационные пункты и другое. Всего было развернуло более 120 объектов гражданской обороны, в тренировках участвовало более 3,5 тысяч человек на 170 спецмашинах.