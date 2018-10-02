2018-10-02T17:09:50+03:00
Происшествия

Ковровчанина осудили за вовлечение подростка в преступный бизнес

Молодой человек отделался штрафом
Ирина Мальцева
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В середине мая этого года двадцатидвухлетний житель Коврова уговорил свою знакомую, которой еще не исполнилось восемнадцати, пойти с ним «на дело» - тайком слить безнин из отечественного авто. Завершившись согласием девушки, он вечером вместе с ней подошел к чужой машине, открыл крышку бензобака и с помощью принесенного шланга слил бензин в канистру. Его знакомая в этот момент стояла неподалеку и должна была подать сигнал, если рядом появятся прохожие. Наполнив канистру, парочка скрыла, но позднее их задержали, а потом и предъявили обвинение в краже группой лиц по предварительному сговору. Но в конце сентября уголовное дело в отношении молодых людей прекратили за примирением сторон. А за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления ковровчанину пришлось ответить – постановлением Камешковского районного суда ему назначен штраф.

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