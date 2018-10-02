Собинец катался на «Урале» пьяным

2 Окт. 16:47 2018-10-02T16:47:47+03:00

Это уже не первый раз, когда мужчина сел за руль выпивши

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На 31-летнего жителя села Кишлеево Собинского района заведено уголовное дело. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения.

На сайте областного МВД сообщается, что мужчину на мотоцикле «Урал» задержали в конце августа 2018 года. Освидетельствование показало, что водитель был пьян. Полицейские установили, что мужчину уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду. Нарушитель не стал отрицать свою вину. Максимальное наказание, которое может грозить пьяному водителю — два года лишения свободы.