Во Владимирской области виновник смерти шестилетней девочки отделался исправительными работами

2 Окт. 15:49 2018-10-02T15:49:36+03:00

Компенсацию за гибель ребенка родители могу получить с него через суд

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Собинский городской суд приговорил 57-летнего жителя села Бабаево к году исправительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства. Его признали виновным гибели шестилетней девочки.

Следственный комитет по Владимирской области сообщает, что трагедия произошла 2 мая 2018 года. Шестилетняя Лиза гуляла на участке, принадлежавшем мужчине. Неожиданно на девочку обвалилась стена сгоревшего гаража. Пожар произошел еще в 2009 году, оставив аварийную стану. Три года назад она начала наклоняться, на что обратил внимание сосед. Хозяин участка не предпринял никаких мер к исправлению ситуации.

В суде осужденный принес публичные извинения родителям погибшего ребенка. У родных погибшей 6-летней Лизы остается право возмещения причиненного семье морального вреда в порядке гражданского судопроизводства.