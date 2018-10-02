Во Владимирской области виновник смерти шестилетней девочки отделался исправительными работами
Собинский городской суд приговорил 57-летнего жителя села Бабаево к году исправительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства. Его признали виновным гибели шестилетней девочки.
Следственный комитет по Владимирской области сообщает, что трагедия произошла 2 мая 2018 года. Шестилетняя Лиза гуляла на участке, принадлежавшем мужчине. Неожиданно на девочку обвалилась стена сгоревшего гаража. Пожар произошел еще в 2009 году, оставив аварийную стану. Три года назад она начала наклоняться, на что обратил внимание сосед. Хозяин участка не предпринял никаких мер к исправлению ситуации.
В суде осужденный принес публичные извинения родителям погибшего ребенка. У родных погибшей 6-летней Лизы остается право возмещения причиненного семье морального вреда в порядке гражданского судопроизводства.