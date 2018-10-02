Председатель Совета ветеранов прокуратуры 33 региона обвинил Дарвина

2 Окт. 15:00 2018-10-02T15:00:47+03:00

Его книга так и называется «Обвиняется Дарвин: «Обезьяний процесс»

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Недавно вышла в свет новая книга председателя Совета ветеранов органов прокуратуры Владимирской области Александра Петровича Сухарева «Обвиняется Дарвин: «Обезьяний процесс». Это научно-популярное издание, тираж которого всего 100 экземпляров.

В ней автор рассказывает о необычном судебном процессе, происходившем в 1925 году в городе Дейтон, штат Теннеси, США.

Местный учитель Джон Скопс преподавал детям эволюционную теорию Чарльза Дарвина. По мнению «отцов города» это учение «богохульно расходилось с библейской версией происхождения человека». Верующие подали на учителя иск в суд, который длился полторы недели, получил широкую огласку, а газеты назвали его «обезьяньим процессом».

По итогам рассмотрения дела суд присяжных признал Скопса виновным и приговорил его к штрафу в размере 100 долларов США…

Потом автор продолжает рассказ о судьбе так называемой «главной книги столетия» Чарльза Дарвина «Происхождение видов». Издание уже поступило во Владимирскую областную научную библиотеку.