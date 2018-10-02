Через Владимирскую область может пройти платная магистраль в Казань

2 Окт. 13:29 2018-10-02T13:29:35+03:00

Конкурс на ее подготовку документации к строительству могут объявить уже в этом месяце

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Через Владимирскую область может пройти еще одна федеральная автотрасса. На этот раз федеральная. Об этом со ссылкой на заместителя министра транспорта РФ Иннокентия Алафинова сообщает издание "Ведомости". Начать работу над проектом планируется уже в октября 2018 года. По словам замминистра транспорта, построить трассу можно за шесть лет, если начать работу оперативно.

По данным источника, строительство дороги обойдется в 550 миллиардов рублей, 70% от этой суммы вложит государство. Издание отмечает, что строительство магистрали планируется в рамках большой плана развития транспорта в России, утвержденного правительством РФ.