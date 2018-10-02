Четырехлетняя владимирская гонщица взяла золото на "Формуле -1"

2 Окт. 13:20 2018-10-02T13:20:56+03:00

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С 27 по 30 сентября в Сочи проходили гонки «Формула-1». "Комсомолка" уже писала о том,что на соревнованиях выступит дочь известного мотогонщика Андрея Чернова - Марта.

Девочка папу не подвела и завоевала сразу несколько наград в разных номинациях. Как сообщает интернет-портал "Ключ медиа", в гонках на беговелах Mini GP она заняла первое место среди девочек и третье в общем зачете. В гонках на веломашинах она взяла золото среди девочек и заняла 4 место в общем зачете. В гонках на велосипедах среди девочек она стала второй, а на самокатах вновь заняла первое место в общем зачете. Второй она стала в беге в лабиринте.