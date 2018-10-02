Владимирцев приглашают послушать французскую музыку

2 Окт. 12:54 2018-10-02T12:54:47+03:00

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Французского композитора Клода Дебюсси часто называют отцом музыки XX в.Многое роднит Дебюсси с живописным импрессионизмом: самодовлеющая красочность неуловимых, текуче-подвижных моментов, любовь к пейзажу, воздушная трепетность пространства. Не случайно Дебюсси считается основным представителем импрессионизма в музыке.

В программе вечера прозвучат Симфонические эскизы "Море" и музыка к балету "Игры". Дебюсси говорит о «бесчисленных воспоминаниях», связанных у него с морем. Он любовался Средиземным морем в детстве, восторгался Атлантическим океаном и Ла Маншем на протяжении всей жизни и уже смертельно больной, в 1917 году, стоя на прибрежной скале, восклицал: «Море — это все, что есть наиболее музыкального...»

В музыке Мориса Равеля сочетаются импрессионистическая мягкость и размытость звучаний с классической ясностью и стройностью форм. В концерте прозвучит сюита из балета «Дафнис и Хлоя».

Начало концерта - в 18.30. Цена билета - 300, 400 рублей.