2018-10-02T12:54:47+03:00
Звезды

Владимирцев приглашают послушать французскую музыку

5 октября в Центре классической музыки прозвучит Дебюсси и Равель
Алексей СУХОВ
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Французского композитора Клода Дебюсси часто называют отцом музыки XX в.Многое роднит Дебюсси с живописным импрессионизмом: самодовлеющая красочность неуловимых, текуче-подвижных моментов, любовь к пейзажу, воздушная трепетность пространства. Не случайно Дебюсси считается основным представителем импрессионизма в музыке.

В программе вечера прозвучат Симфонические эскизы "Море" и музыка к балету "Игры". Дебюсси говорит о «бесчисленных воспоминаниях», связанных у него с морем. Он любовался Средиземным морем в детстве, восторгался Атлантическим океаном и Ла Маншем на протяжении всей жизни и уже смертельно больной, в 1917 году, стоя на прибрежной скале, восклицал: «Море — это все, что есть наиболее музыкального...»

В музыке Мориса Равеля сочетаются импрессионистическая мягкость и размытость звучаний с классической ясностью и стройностью форм. В концерте прозвучит сюита из балета «Дафнис и Хлоя».

Начало концерта - в 18.30. Цена билета - 300, 400 рублей.

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