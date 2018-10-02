Во Владимирской области простудой болеют больше 10 тысяч человек

2 Окт. 12:40 2018-10-02T12:40:40+03:00

Из них почти семь тысяч детей

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На прошлой неделе в области в больницы с признаками ОРВИ обратилось 10 814 заболевших, среди них 6959 детей.

Во Владимире - 3 115 заболевших, среди них 1939 детей.

Как сообщает областное управление Роспотребнадзора, вирусов гриппа пока не обнаружено. Пока зарегистрирован парагрипп и Р/C-инфекции.

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечено в Ковровском районе – 95,6, в Киржачском районе – 94,3, во Владимире – 86,8 и в Гусь-Хрустальном районе – 89,6.