Во Владимирской области простудой болеют больше 10 тысяч человек
Из них почти семь тысяч детей
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На прошлой неделе в области в больницы с признаками ОРВИ обратилось 10 814 заболевших, среди них 6959 детей.
Во Владимире - 3 115 заболевших, среди них 1939 детей.
Как сообщает областное управление Роспотребнадзора, вирусов гриппа пока не обнаружено. Пока зарегистрирован парагрипп и Р/C-инфекции.
Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечено в Ковровском районе – 95,6, в Киржачском районе – 94,3, во Владимире – 86,8 и в Гусь-Хрустальном районе – 89,6.