Владимирец порезал приятеля осколком бутылки

2 Окт. 12:34 2018-10-02T16:32:14+03:00

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Октябрьский районный суд города Владимира дал четыре года колонии строгого режима местному жителю, порезавшему своего знакомого осколком бутылки. Мужчины выпивали во дворе дома, во время разговора один из них произнес что-то такое, что не принято говорить в криминальной среде. Тогда осужденный схватил "розочку" с асфальта и ударил обидчика в шею. Осознав произошедшее, он попытался помочь знакомому и попросил прохожего вызвать "скорую помощь". С места преступления он не ушел до приезда полиции.

Во время судебного заседания мужчина частично признал себя виновным. С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил ему четыре года колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.