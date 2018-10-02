2018-10-02T12:29:45+03:00
Общество

Владимирцы смогут бесплатно сдать анализ на свертываемость крови

Акция будет приурочена ко Всемирному дню тромбоза
Алексей СУХОВ
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13 октября отмечается Всемирный день тромбоза. В России к этому дню приурочена масштабная социальная акция «День МНО», которая проводится уже в пятый раз. В этом году в ней участвуют 43 медицинских организации из 25 городов России, в числе которых и Владимир.

Акция «День МНО» необходима пациентам, принимающим антикоагулянты.

Во Владимире сдать анализ на уровень свертываемости крови и получить консультацию специалиста можно в Городской больнице № 4 (ул. Каманина, д. 25, поликлиника, каб. 15). Пациенты смогут сдать анализ на уровень свертываемости крови и уже через несколько минут получить результат.

Записаться на прием и получить информацию, нужно ли измерять МНО именно вам, можно по бесплатному телефону горячей линии 8 800 100-19-68 или зарегистрировавшись онлайн на сайте www.mnoportal.ru.

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