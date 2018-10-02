В Петушинском районе случилось два крупных пожара
Сгорело два дома
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Первый дом загорелся рано утром в деревне Филимоново. Пожарные были на месте через четыре минуты. Огонь потушили за 16 минут. Площадь возгорания составила 108 квадратных метров, дом сгорел полностью. К счастью, никто не пострадал.
Тем же утром пожарные выезжали тушить частный дом в Петушках. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров, дом выгорел полностью. Никто не пострадал.