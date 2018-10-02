Алиса Бирюкова возглавила департамент культуры администрации Владимирской области

2 Окт. 10:57 2018-10-02T10:57:50+03:00

Сегодня у нее первый рабочий день в новой должности

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2 октября директором департамента культуры администрации Владимирской области назначена Алиса Бирюкова. Ранее она была заместителем директора департамента.

Алиса Бирюкова родилась во Владимире 13 февраля 1986 года. Закончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт. С 2005 года - менеджер владимирской Агропромышленной фирмы «Колос». В 2009-2012 и в 2013-2014 годах работала заместителем директора Центра классической музыки. С апреля 2012 по март 2013 года - заместитель председателя комитета общественных связей и СМИ областной администрации, пресс-секретарь Губернатора Владимирской области. До назначения на новую должность с июля 2014 года была заместителем директора департамента культуры областной администрации.