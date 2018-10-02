Владимирцы смогут написать Топонимический диктант

2 Окт. 10:46 2018-10-02T10:46:45+03:00

Можно будет не только проверить свои знания, но и узнать много нового о географических названиях

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4 октября, в четверг, во Владимире впервые пройдет Топонимический диктант. Его организатор – Владимирское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российская ассоциация содействия науке» при поддержке Департамента культуры администрации Владимирской области.

Участникам будет предложено поразмышлять над вопросами происхождения названий во Владимирской области. Топонимический диктант пройдёт в форме тестирования. Интересен он будет не только в качестве проверки своих знаний, но и как возможность узнать, как появилось то или иное название в нашем регионе.

Место проведения: Владимирский филиал Финуниверситета, ул. Тихонравова, д. 1, ауд. 205.

Начало – 10.00.

Приглашаются все желающие. Участие бесплатное.