2018-10-01T20:23:32+03:00
Звезды

Городской дворец культуры приглашает на открытие сезона

4 октября состоится праздничный концерт «Календарь событий», посвященный Открытию 64-го творческого сезона
Алексей СУХОВ
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Одним из приятных сюрпризов праздника, станет презентация творческих проектов, которые пройдут в новом сезоне. Среди самых значимых мероприятий - юбилейные и отчетные концерты ведущих вокальных и хореографических коллективов, тематические программы.

Новшеством этого сезона станет театрализованный фрагмент «Парад сказок» - хореографическая сюита по мотивам авторских новогодних представлений, которые были показаны на сцене ГДК с 2014 по 2017 годы. В этом же фрагменте будет анонсирована новогодняя. сказка этого года. Какая? Приходите на открытие сезона и узнаете.

Начало - в 18.30. Цена билета - 150, 200 рублей.

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