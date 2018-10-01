Городской дворец культуры приглашает на открытие сезона
4 октября состоится праздничный концерт «Календарь событий», посвященный Открытию 64-го творческого сезона
Изменить размер текста:
Одним из приятных сюрпризов праздника, станет презентация творческих проектов, которые пройдут в новом сезоне. Среди самых значимых мероприятий - юбилейные и отчетные концерты ведущих вокальных и хореографических коллективов, тематические программы.
Новшеством этого сезона станет театрализованный фрагмент «Парад сказок» - хореографическая сюита по мотивам авторских новогодних представлений, которые были показаны на сцене ГДК с 2014 по 2017 годы. В этом же фрагменте будет анонсирована новогодняя. сказка этого года. Какая? Приходите на открытие сезона и узнаете.
Начало - в 18.30. Цена билета - 150, 200 рублей.