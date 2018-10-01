Жительницы Владимира смогут бесплатно сделать маммографию

1 Окт. 19:23 2018-10-01T19:23:10+03:00

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Октябрь — всемирный месяц борьбы против рака молочной железы. Компания Philips при поддержке партнерских клиник организует бесплатные диагностические обследования для женщин по всей стране.

В этом году акция #ЯПРОШЛА охватит Благовещенск, Владимир, Воронеж, Иваново, Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Челябинск и Южно-Сахалинск.

Во Владимире кампания пройдет при поддержке сети медицинских центров «Палитра», на базе которой в октябре женщинам предоставят возможность бесплатно пройти диагностику на современном оборудовании по предварительной записи. Однако мест не так много, так что стоит поторопиться с записью.

Рак молочной железы – это самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин – на него приходится 16% всех случаев заболевания. Все чаще рак находят у россиянок в возрасте до 40 лет. За последние годы рост онкологии у молодых женщин в возрасте от 19 до 40 лет составил 34%, а в возрасте от 30 до 39 лет – 41%.