Маленьких владимирцев приглашают посмотреть спектакли Владикавказа

1 Окт. 19:11 2018-10-01T19:11:54+03:00

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С 2 по 4 октября на сцене Владимирского областного театра кукол выступят актеры Театра юного зрителя «Саби». Гости из Владикавказа покажут два спектакля: "Легенда гор" и "Жили- были".

Остросюжетная линия спектакля "Легенда гор" в сочетании с яркими характерами, полными национального колорита держит зрителя в интриге до конца. Постановка, заставит изрядно попереживать за главных героев этой истории, которым, как в любой хорошей сказке, предстоит смело бросить вызов коварству и злу. Согласно сюжету храброму джигиту Ацамазу предстоит избавить родной аул от проклятья злой колдуньи. Актеры театра передадут образы героев через планшетные куклы, каждую из которых будут вести по два артиста.

Главные герои сказки "Жили-были" всеми любимые и узнаваемые персонажи. Царь появляется в образе глупца, которым помыкает его дочь - избалованная Царевна. Умной Пелагее, которая им прислуживает, достается роль судьи, а терпеливый Филька-терпит!

Начало спектаклей - в 10 и 13 часов.