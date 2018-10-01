Войти в подвал муромского дома может любой желающий

1 Окт. 17:54 2018-10-01T17:54:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В муромском доме вход в подвал находится в плохом состоянии. Войти туда может любой желающий.

Проверка прокуратуры выявила, что в стене входа и крыше есть сквозные дыры, на двери подвала нет запора. Ступеньки дома разрушены, на лестничных клетках разбиты стекла, краска подъезда облупилась. Недостатки нарушают антитеррористический закон и закон в сфере ЖКХ. Директору управляющей компании внесено представление, виновный привлечен к дисциплинарной ответственности.