Во Владимире прошла акция «Дни здоровья с «ЭнергосбыТ Плюс»

1 Окт. 14:45 2018-10-01T14:45:26+03:00

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28 и 29 сентября федеральная акция «Дни здоровья с «ЭнергосбыТ Плюс» состоялась во Владимире. Бесплатное обследование на современном оборудовании передвижного диагностического центра прошли клиенты сбытовой компании, не имеющие задолженности за тепло и горячую воду. Также они получили консультацию специалистов: маммолога, флеболога, эндокринолога и невролога.

Часть клиентов погасили имеющуюся задолженность непосредственно перед мероприятием. Тем самым, они также получили возможность попасть в число участников акции и проверить здоровье с помощью аппаратов УЗИ. В общей сложности за два дня качественное обследование прошли порядка ста жителей Владимира.

«Часто у людей не хватает времени на то, чтобы пройти обследование. «ЭнергосбыТ Плюс» помог упростить эту задачу тем клиентам, у которых нет долгов. Оборудование, установленное в мобильном медицинском центре, уникальное и высокотехнологичное. Оно позволяет диагностировать сложные заболевания даже на ранней стадии, поэтому акция очень важна для жителей города, клиентов нашей компании», - отметил директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский.

«Всегда вовремя с супругом стараемся платить, поэтому было очень приятно, что к нам относились с таким вниманием. Я считаю, что это очень удобно, потому что у кого-то нет лишнего времени ходить по врачам, такой передвижной центр - это очень комфортно», - поделилась клиент ЭнергосбыТ Плюс Дарья Пышонина.

Владимирская область стала третьим регионом проведения «Дней здоровья с «ЭнергосбыТ Плюс». Уже в конце этой недели диагностика на базе мобильного центра состоится для клиентов филиала Мордовский (г. Саранск).