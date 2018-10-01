2018-10-01T14:25:49+03:00
Общество

Во Владимире будут эвакуировать "Крейсер"

В областном центре пройдут учения МЧС
Алексей СУХОВ
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С 1 по 3 октября во Владимире пройдет Всероссийская тренировка по гражданской обороне.

Завтра, 2 октября, в 10 часов учения пройдут в промзоне на Рокадке на крупном мясокомбинате, известным в народе как "Поком". По легенде, там произошел пожар и прогремел взрыв. В воздухе образовалось облако химически опасных веществ, которое начало распространяться по городу.Необходимо эвакуировать людей и устранить последствия аварии.

3 октября спасатели переместятся в торговый центр "Крейсер". По сценарию, там произойдет крупный пожар, площадь которго составляет 600 квадратных метров. Кроме того, в здании находится две тысячи человек. Есть погибшие и пострадавшие.

Спасатели просят владимирцев не пугаться. Подобные учения проводятся по всей стране.

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