Владимирский борец взял золото на международном турнире в Сербии

1 Окт. 13:55 2018-10-01T13:55:14+03:00

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29 сентября в России и Сербии проходили соревнования по греко-римской борьбе: в Белграде – международный турнир памяти Любомира Ивановича, в Нижнем Новгороде – всероссийские соревнования «Кубок Нижегородского кремля». Студенты ВлГУ завоевали призовые места.

Аспирант Института физической культуры и спорта Абуязид Манцигов стал победителем международного турнира в Сербии в категории до 72 кг. В финале он одолел действующего чемпиона Европы Адама Курака – со счетом 9:0. Теперь спортсмен является кандидатом в состав российской сборной, которая примет участие в Чемпионате мира по борьбе в Венгрии (пройдет в конце октября)

Наши спортсмены показали высокие результаты и на «Кубке Нижегородского кремля».

Магистрант Института экономики и менеджмента ВлГУ Роман Иванов завоевал первое место в категории до 63 кг. Студент Института физической культуры и спорта Абазов Тембулат стал вторым в категории до 77 кг, а студент того же института Иван Мазуров завоевал бронзу в категории до 130 кг.