Муромский историко-художественный музей примет участие в выставке «Сокровища музеев России»
Из города на Оке посетители увидят икону
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Муромский историко-художественный музей примет участие в выставке «Сокровища музеев России», которая пройдёт в московском Центральном выставочном зале «Манеж» в начале ноября.
Экспозиция из 250 произведений искусства XVII-ХХ вв. из 49 музеев призвана показать все богатство культурного наследия России. География проекта простирается от Владивостока до Калининграда, охватывая все федеральные округа Российской Федерации.
Муромский историко-художественный музей представляет на выставке икону XVII века «Муромский святые. Константин, Михаил и Феодор, Петр и Феврония».