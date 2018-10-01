В Александрове можно увидеть уникальную коллекцию русского художественного металла

1 Окт. 13:09 2018-10-01T13:09:14+03:00

На выставке будут представлены предметы, созданные в Москве, Петербурге, Русском Севере, на Урале и других регионах

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В музее-заповеднике "Александровская слобода" открылся выставочный проект «Художество кузнечное, серебряное да медное».

Выставка познакомит с уникальной коллекцией русского художественного металла из собрания Московского Государственного объединенного музея-заповедника и даст представление о высоком художественном уровне и самобытности памятников кузнечного, медного, литейного и ювелирного дела в России XVII – начала XX веков. На выставке будут представлены предметы, созданные в разных регионах: Москве, Петербурге, Русском Севере, на Урале.

Посетители смогут увидеть предметы, бывшие частью интерьеров православных храмов: хоругви, семисвечники, дарохранительницы, кресты, иконы, а также коллекция отреставрированных слюдяных оконниц.

Экспозиция расположилась в Зале Православного искусства Успенской церкви. Выставка будет рабоать до ноября. Цена билета символическая, всего 40 рублей.