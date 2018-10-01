В Вязниковском районе мужчина украл мопед из своей хозпостройки
Сараем по договоренности с хозяином пользовался собственник мопеда
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В середине сентября в поселке Никологоры Вязниковского района у 54-летнего мужчины украли мопед. Транспорт хранился в хозяйственной постройке.
На сайте областного МВД сообщается, что владелец мопеда пользовался хозпостройкой по договоренности с ее хозяином, 34-летним местным жителем. Узнав, что хозяин мопеда на время уехал, владелец постройки и украл мопед. Мужчину задержали, в преступлении он сознался. На него заведено уголовное дело, мопед вернулся к своему хозяину.