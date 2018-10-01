Инаугурация губернатора Владимирской области состоится 8 октября

1 Окт. 11:08 2018-10-01T11:08:04+03:00

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Инаугурация нового губернатора Владимирской области состоится 8 октября. Это этом сообщили в региональном отделении партии ЛДПР.

Напомним, Владимира Сипягина избрали губернатором Владимирской области во втором туре выборов 23 сентября. Он набрал 57,03% голосов избирателей. Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова набрала 37,46% голосов избирателей.

Владимир Сипягин родился 19 февраля 1970 года в Харькове (Украинская ССР). В 2001 году окончил Владимирский филиал Российской академии государственной службы при президенте РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление". Работал инженером-экономистом, был заместителем директора по коммерческим вопросам в частной фирме. Был помощником депутата Государственной Думы Виталия Золочевского, депутатом ЗС Владимирской области VI созыва.