2018-10-01T10:49:46+03:00
Общество

Владимирское МУП "Благоустройство" оштрафовали за аварийную детскую площадку

Коммунальщикам придется раскошелиться на 50 тысяч рублей
Артём Черепанов
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..Фото: Предоставлено прокуратурой Владимирской области
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Владимирская прокуратура проверила детские игровые площадки, находящиеся в ведении МУП "Благоустройство". Во дворе домов № 100 и 102 по улице Горького была найдена аварийная горка. Кроме того, выяснилось, что МУП не ведет журнал контроля технического состояния площадки. По итогам проверки предприятие оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Аварийные площадки прокуратура также нашла во дворах домов № 34А по улице Северной и № 5 по улице Тракторной. По заявлениям прокурора ООО «Жилремстрой» и ООО «Владстройконтакт» также привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. В адрес руководителей указанных организаций внесены представления, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.

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